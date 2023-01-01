Биография

Алексей Кожевников – актер, родился 28 января 1933 года. Известность принесли роли в кинокартинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». Фильмография актера насчитывает порядка 100 кинокартин и телеспектаклей. Актер также занимался озвучиванием и дубляжом. Будущий актер окончил БГТУ и работал инженером-конструктором на заводе. Будучи еще студентом, начал сниматься в кино. Первым фильмом Алексея Кожевникова стала мелодрама «Первый эшелон» известного режиссера М. Калатозова. Партнерами по съемочной площадке стали такие актеры, как В. Санаев, О. Ефремов и другие. Широкую известность принесла Алексею Кожевникову роль в комедии «Неподдающиеся». Актер исполнил одну из главных ролей вместе с Н. Румянцевой и Ю. Беловым. Актеры вновь встретились на съемочной площадке кинофильма «Королева бензоколонки», который стал самым кассовым кинопроектом 1962 года. Картина была продана в 40 стран. Эта роль стала одной из самых ярких работ актера. Кожевников снялся в сотне кинокартин, в основном играл эпизодические роли. Последним фильмом актера стала комедия «Джек Восьмёркин – \"американец\"». Актер занимался дубляжом, участвовал в съемках телеспектаклей."