Ход белой королевы (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.41971, Ход белой королевы
Драма, Спортивный89 мин18+
О фильме
Тренер решает уйти из спорта, но его ученица, будущая «белая королева», победившая на чемпионате по лыжам в Высоких Татрах, возвращает его к любимому делу.
СтранаСССР
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СГАктриса
Светлана
Головина
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ВФАктриса
Виктория
Фёдорова
- НОАктёр
Николай
Озеров
- ККАктёр
Константин
Корнаков
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ИКАктёр
Иосиф
Конопацкий
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ЛКСценарист
Лев
Кассиль
- МНСценарист
Михаил
Ножкин
- Актёр дубляжа
Ефим
Копелян
- ЕШМонтажёр
Евгения
Шкультина
- БТОператор
Борис
Тимковский
- ВЧКомпозитор
Владлен
Чистяков