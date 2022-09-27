Ход белой королевы
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Ход белой королевы

Ход белой королевы (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

9.41971, Ход белой королевы
Драма, Спортивный89 мин18+

О фильме

Тренер решает уйти из спорта, но его ученица, будущая «белая королева», победившая на чемпионате по лыжам в Высоких Татрах, возвращает его к любимому делу.


Страна
СССР
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ход белой королевы»