Биография

Советский актер Евгений Евстигнеев был любим миллионами зрителей. Его роли в «Золотом теленке», «Стариках-разбойниках» и «Собачьем сердце» вошли в золотой фонд советского кинематографа. Будущий исполнитель роли профессора Преображенского родился в Нижнем Новгороде в семье рабочих. Детство Евстигнеева было непростым, а юность пришлась на период Великой Отечественной войны. Евгений с подросткового возраста работал на заводе, но находил время на участие в самодеятельности. После окончания войны молодой человек смог поступить в Горьковское театральное училище, а потом – в Школу-студию при МХАТ. Во время учебы вместе с однокурсниками создал актерский коллектив, который позже превратился в театр «Современник». Евстигнеев стал одной из «звезд» молодого театра. Широкая публика смогла по достоинству оценить талант актера благодаря кино. Список фильмов Евгения Евстигнеева включает такие картины, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Достояние республики» и «Мы из джаза». Евстигнеев активно работал на протяжении всей карьеры. Его творческое наследие включает десятки фильмов, радиопостановок и телеспектаклей. Зрители и критики сходились во мнении, что Евгений Евстигнеев был одним из самых талантливых и разноплановых советских актеров. На протяжении долгих лет артист страдал болезнью сердца. Евгений Евстигнеев умер в возрасте 65 лет накануне очередной операции.