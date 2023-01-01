Евгений Евстигнеев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 9 октября 1926 г. (65 лет)
- Дата смерти
- 4 марта 1992 г.
Биография
Советский актер Евгений Евстигнеев был любим миллионами зрителей. Его роли в «Золотом теленке», «Стариках-разбойниках» и «Собачьем сердце» вошли в золотой фонд советского кинематографа. Будущий исполнитель роли профессора Преображенского родился в Нижнем Новгороде в семье рабочих. Детство Евстигнеева было непростым, а юность пришлась на период Великой Отечественной войны. Евгений с подросткового возраста работал на заводе, но находил время на участие в самодеятельности. После окончания войны молодой человек смог поступить в Горьковское театральное училище, а потом – в Школу-студию при МХАТ. Во время учебы вместе с однокурсниками создал актерский коллектив, который позже превратился в театр «Современник». Евстигнеев стал одной из «звезд» молодого театра. Широкая публика смогла по достоинству оценить талант актера благодаря кино. Список фильмов Евгения Евстигнеева включает такие картины, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Достояние республики» и «Мы из джаза». Евстигнеев активно работал на протяжении всей карьеры. Его творческое наследие включает десятки фильмов, радиопостановок и телеспектаклей. Зрители и критики сходились во мнении, что Евгений Евстигнеев был одним из самых талантливых и разноплановых советских актеров. На протяжении долгих лет артист страдал болезнью сердца. Евгений Евстигнеев умер в возрасте 65 лет накануне очередной операции.
Фильмография
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 9.7
Собачье сердце1988, 130 минБесплатно
- 9.2
Моонзунд1988, 133 минБесплатно
- 8.4
Следопыт1987, 86 минБесплатно
- 7.9
Она с метлой, он в черной шляпе1987, 65 минБесплатно
- 8.8
Джек Восьмеркин — «американец»1986
- 8.5
Перикола1984, 76 минБесплатно
- 9.1
Еще люблю, еще надеюсь...1984, 76 минБесплатно
- 8.4
Рожденные бурей1981, 76 минБесплатно
- 8.8
Примите телеграмму в долг1979, 77 минБесплатно
- 8.8
Потрясающий Берендеев1976, 64 минБесплатно
- 7.8
Вкус халвы1975, 66 минБесплатно
- 7.5
Жребий1974, 78 минБесплатно
- 9.7
Семнадцать мгновений весны1973
- 9.4
Учитель пения1972, 80 минБесплатно
- 9.3
Ход белой королевы1971, 89 минБесплатно
- 9.2
Достояние республики1971
- 8.4
Странные люди1970, 94 минБесплатно
- 8.1
Старый дом1970, 83 минБесплатно
- 8.7
Гиперболоид инженера Гарина1965, 91 минБесплатно