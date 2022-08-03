Пионера Костя Иночкина выгнали из пионерского лагеря. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно помогают ему и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…

