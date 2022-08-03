Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (фильм, 1964) смотреть онлайн

9.71964, Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Комедия, Семейный70 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Пионера Костя Иночкина выгнали из пионерского лагеря. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно помогают ему и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»