Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (фильм, 1964) смотреть онлайн
9.71964, Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Комедия, Семейный70 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Пионера Костя Иночкина выгнали из пионерского лагеря. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно помогают ему и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЭКРежиссёр
Элем
Климов
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- АААктриса
Арина
Алейникова
- Актёр
Илья
Рутберг
- Актриса
Лидия
Смирнова
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актриса
Нина
Шацкая
- ЛВАктриса
Лидия
Волкова
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- АБАктёр
Александр
Байков
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ИНСценарист
Илья
Нусинов
- ГЛПродюсер
Григорий
Лукин
- АКОператор
Анатолий
Кузнецов
- МКОператор
Михаил
Коропцов
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев
- ИЯКомпозитор
Игорь
Якушенко