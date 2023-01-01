Биография

Илья Рутберг — актер театра и кино, мастер пантомимы, искусствовед, профессор. Является одним из создателей студенческого театра «Наш дом» при МГУ. Автор учебного пособия, научных работ и книг по искусству пантомимы. Будущий актер родился в Ленинграде в 1932 году. Его отец был инженером-строителем в ЛАДИ им. Куйбышева, а мать работала переводчицей и педагогом по английскому языку. Когда началась война, отец ушел на фронт, а юный Илья с матерью переехал в Молотов. После окончания школы он поступил в Московский энергетический институт и получил профессию электроэнергетика в 1956 году. Спустя 10 лет артист окончил ГИТИС и стал дипломированным режиссером. Дебютировал в кино в 1961 году. Первую небольшую роль Илья Рутберг исполнил в драме «Девять дней одного года». Фильмография артиста включает более 70 работ. Ему нечасто приходилось играть ведущих персонажей, но и герои второго плана в исполнении актера всегда становились яркими и запоминающимися. Наиболее известными фильмами Ильи Рутберга, которые сделали его узнаваемым артистом, являются комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Айболит-66», «Ты — мне, я — тебе», «Безымянная звезда», «Мэри Поппинс, до свидания». Несколько небольших ролей он исполнил и в российских сериалах «Папины дочки», «Воронины», «ЧС».