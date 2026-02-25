Совершенно серьезно
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Совершенно серьезно

Совершенно серьезно (фильм, 1961) смотреть онлайн

9.21961, Совершенно серьезно
Комедия, Криминал82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Сергей Филиппов проведет нас по коридорам киностудии, где снимается комедийный альманах. Там творится полный кавардак, но не меньше его в новеллах альманаха, самая известная из которых - «Пес Барбос и необычный кросс»...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Совершенно серьезно»