Совершенно серьезно (фильм, 1961) смотреть онлайн
9.21961, Совершенно серьезно
Комедия, Криминал82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Сергей Филиппов проведет нас по коридорам киностудии, где снимается комедийный альманах. Там творится полный кавардак, но не меньше его в новеллах альманаха, самая известная из которых - «Пес Барбос и необычный кросс»...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- НТРежиссёр
Наум
Трахтенберг
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- СААктёр
Серафим
Аникеев
- Актёр
Александр
Белявский
- ВКАктёр
Владимир
Кулик
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- Актёр
Георгий
Вицин
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ММАктриса
Мария
Миронова
- Актриса
Татьяна
Бестаева
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- МКАктриса
Мария
Кравчуновская
- БНАктёр
Борис
Новиков
- МПАктриса
Марина
Полбенцева
- Актёр
Илья
Рутберг
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- Актёр
Павел
Винник
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- Актёр
Зиновий
Гердт
- НМАктриса
Нина
Магер
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- КБОператор
Константин
Бровин
- ЛКОператор
Леонид
Крайненков
- СКОператор
Савва
Кулиш
- НБКомпозитор
Никита
Богословский
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов
- АЛКомпозитор
Анатолий
Лепин
- АОКомпозитор
Аркадий
Островский