Биография

Юрий Никулин — советский и российский актер, клоун и режиссер цирка, телеведущий. Участвовал в военных действиях во время Второй мировой войны. Обладатель государственных наград. Родился в Смоленской области 18 декабря 1921 года. Будущий артист вырос в семье театральных деятелей. В армию его призвали сразу после окончания школы. Воевал под Ленинградом, в 1943 году получил контузию. Демобилизовался в 1946 году. Через некоторое время Юрий поступил в студию разговорных жанров, а далее началась его цирковая карьера, благодаря которой он много гастролировал. В 60 лет Юрий Никулин перестал выступать в цирке, и уже через 2 года после этого занял должность директора. Ему удалось построить для артистов новое здание, открытие которого состоялось в 1989 году. Дебют Юрия Никулина в кино состоялся в 1958 году с эпизодической ролью. Популярность приобрел благодаря участию в культовом на то время трио — Трус, Балбес и Бывалый. Эти персонажи стали главными героями таких фильмов, как «Самогонщики», «Операция Ы» и других картин. Также прославился благодаря участию в съемках кинолент «Бриллиантовая рука» и «Ко мне, Мухтар!». Работал телеведущим юмористического шоу и участвовал в различных программах.