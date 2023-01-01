Маленький беглец (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мальчик Кэн живет со своим дядей Нобуюки в Токио. Когда-то Нобуюки был перспективным музыкантом, но сейчас спивается, подрабатывая в барах. Однажды дядя рассказывает Кэну, что его отец жив и находится в Москве. Кэн пробирается в гастролирующий московский цирк и знакомится с выдающимся клоуном Юрием Никулиным. Тот не понимает японского, но дарит мальчику набор матрeшек. Кэн считает их волшебными и, полный решимости, отправляется в Киото, чтобы тайком прокрасться на судно до Москвы.



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