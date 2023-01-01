Маленький беглец (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.61966, Маленький беглец
Приключения, Семейные103 мин6+
Сюжет
Мальчик Кэн живет со своим дядей Нобуюки в Токио. Когда-то Нобуюки был перспективным музыкантом, но сейчас спивается, подрабатывая в барах. Однажды дядя рассказывает Кэну, что его отец жив и находится в Москве. Кэн пробирается в гастролирующий московский цирк и знакомится с выдающимся клоуном Юрием Никулиным. Тот не понимает японского, но дарит мальчику набор матрeшек. Кэн считает их волшебными и, полный решимости, отправляется в Киото, чтобы тайком прокрасться на судно до Москвы.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бочаров
- ТКРежиссёр
Тэйносукэ
Кинугаса
- ТИАктёр
Тихару
Инаёси
- ХОАктёр
Хироюки
Ота
- МКАктриса
Матико
Кё
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- ДУАктёр
Дзюкити
Уно
- КУАктёр
Кэн
Уцуи
- ТААктриса
Татьяна
Айнюкова
- ЭБАктёр
Эдуард
Бредун
- ВБАктёр
Владимир
Быков
- Актёр
Станислав
Чекан
- АБСценарист
Андрей
Битов
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ХОСценарист
Хидэо
Огуни
- МНПродюсер
Масаити
Нагата
- ПКОператор
Петр
Катаев
- КМОператор
Кадзуо
Миягава
- АРОператор
Александр
Рыбин
- БККомпозитор
Борис
Карамышев