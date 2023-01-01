Биография

Эдуард Бредун – советский актер, родился на Украине в октябре 1934 года. Занимался дублированием фильмов. Детские годы Эдуард провел на Украине. Во время войны вместе с мамой был эвакуирован в Казахстан. После окончания войны семья переехала в Молдавию. Там мальчик увлекся театром, но решил стать военным, как и его отец. Учился в Тамбовском суворовском училище, но военным так и не стал, решив посвятить себя актерской профессии. Учился на курсе Ю. Райзмана в ГИТИСе. Играл на сцене Театра киноактера. Со своей будущей женой Эдуард познакомился на съемочной площадке. Карьера супруги – актрисы Изольды Извицкой – быстро пошла в гору. Эдуард долгое время находился в тени своей знаменитой жены, из-за чего пошли разлады в семье. Актер пристрастился к алкоголю, и вскоре семейный союз рухнул. Детей у актерской четы не было. Первая эпизодическая роль была сыграна актером в 1955 году в малоизвестном фильме «Зеленый дол». Первую значимую роль Эдуард Бредун сыграл в военной киноленте «Ветер», которая, по мнению критиков, была лучшей в его кинематографической карьере. Следующим фильмом Бредуна была картина «Первый эшелон». В 1958 году актер снялся в знаменитом детективе «Дело пестрых», принесшем ему долю популярности. В последующие годы Эдуард снялся в нескольких популярных проектах. На его счету роли в комедийных лентах «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 1971 году после трагической смерти супруги актер стал пить еще больше. Его актерская карьера сошла на нет. Последним его фильмом стала картина «Линия жизни», вышедшая на экраны в 1981 году. Через 3 года актер скоропостижно скончался, не дожив несколько месяцев до 50-летнего юбилея.