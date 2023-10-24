Любовью надо дорожить (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

В одной из комнат общежития камвольного комбината живут четыре девушки-ткачихи: Катя, Тамара, Полина и Зина. Обстоятельства сложились так, что Катю обвинили в нечестном поступке. Все улики против неё. Кате приходится пережить разрыв с любимым человеком, который ей не поверил. Она покидает комбинат и уезжает на далёкую стройку.



Но в судьбу Кати активно вмешиваются её подруги, комитет комсомола. Они верят ей, убеждённые в том, что Катя – честный человек. В истории, которая произошла с Катей, неблаговидную роль сыграла Зина. В конце концов она сознаёт свою ошибку. Нелегкие испытания выпадают на долю друга Кати, молодого каменщика Степана. Честный парень, он только однажды в силу стечения обстоятельств совершает по отношению к Кате ошибку, которую впоследствии пытается искупить. Но Катя не может простить обиду, которую нанёс ей Степан в самую трудную минуту жизни.

