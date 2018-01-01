Муза Крепкогорская
9 июля 1924 г. (74 года)
26 июня 1999 г.
Биография
Роли Музы Крепкогорской знакомы всем, кто хотя бы немного интересовался советским кинематографом. Эта талантливая актриса прославилась участием в легендарных фильмах «Молодая гвардия», «Офицеры» и «Две жизни», однако похвастаться большим количеством ролей не может – за свою кинематографическую карьеру она снялась не более чем в десятке фильмов. Родилась в 1924 году, мать – потомственная дворянка, отец – музыкант, работавший в свое время аккомпаниатором Шаляпина. Документы во ВГИК подала тайно от матери, которая мечтала видеть свою дочь биологом, и призналась лишь через полгода после начала учебы. Окончив вуз в 1948 году, перешла на работу в Театр-студию киноактера, где и проработала до начала 90-х. Самый известный фильм Музы Крепкогорской – конечно же, «Молодая гвардия», вышедший на экраны в год ее выпуска из института. Там же, на съемках, она познакомилась с Георгием Юматовым, своим единственным мужем. Пожертвовав однажды возможностью стать матерью ради новой роли, актриса больше не смогла иметь детей, зато у пары было много собак. После его смерти в 1997 году она так и не смогла обустроить свою жизнь, пристрастившись к алкоголю, и в 1999 году умерла. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем.
Фильмография
- 8.4
Второй раз в Крыму1984, 76 минБесплатно
- 9.5
Огонь, вода и ... медные трубы1967, 80 минБесплатно
- 9.1
Не забудь... станция Луговая1966, 79 минБесплатно
- 8.0
Хотите — верьте, хотите — нет...1964, 63 минБесплатно
- 9.1
Любовью надо дорожить1959, 82 минБесплатно
- 8.5
Ляна1955, 72 минБесплатно
- 8.9
Чемпион мира1955, 80 минБесплатно
- 9.1
Случай в тайге1954, 85 минБесплатно