Муза Крепкогорская

Биография

Роли Музы Крепкогорской знакомы всем, кто хотя бы немного интересовался советским кинематографом. Эта талантливая актриса прославилась участием в легендарных фильмах «Молодая гвардия», «Офицеры» и «Две жизни», однако похвастаться большим количеством ролей не может – за свою кинематографическую карьеру она снялась не более чем в десятке фильмов. Родилась в 1924 году, мать – потомственная дворянка, отец – музыкант, работавший в свое время аккомпаниатором Шаляпина. Документы во ВГИК подала тайно от матери, которая мечтала видеть свою дочь биологом, и призналась лишь через полгода после начала учебы. Окончив вуз в 1948 году, перешла на работу в Театр-студию киноактера, где и проработала до начала 90-х. Самый известный фильм Музы Крепкогорской – конечно же, «Молодая гвардия», вышедший на экраны в год ее выпуска из института. Там же, на съемках, она познакомилась с Георгием Юматовым, своим единственным мужем. Пожертвовав однажды возможностью стать матерью ради новой роли, актриса больше не смогла иметь детей, зато у пары было много собак. После его смерти в 1997 году она так и не смогла обустроить свою жизнь, пристрастившись к алкоголю, и в 1999 году умерла. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем.