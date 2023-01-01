Чемпион мира (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
8.81955, Чемпион мира
Драмы, Советские80 мин18+
Сюжет
Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.
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Информация
Рейтинг
6.1 Ки�ноПоиск
5.9 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Гончуков
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- Актёр
Василий
Меркурьев
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- НЧАктриса
Надежда
Чередниченко
- КХАктриса
Клавдия
Хабарова
- Актриса
Муза
Крепкогорская
- РВАктёр
Ратмир
Васютинский
- АВАктёр
Анатолий
Васютинский
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- НКАктёр
Николай
Комиссаров
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой