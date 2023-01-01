Чемпион мира (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.



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