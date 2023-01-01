Чемпион мира
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Чемпион мира (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

8.81955, Чемпион мира
Драмы, Советские80 мин18+

Сюжет

Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb