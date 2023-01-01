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Фильмы
Чемпион мира
Актёры и съёмочная группа фильма «Чемпион мира»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чемпион мира»

Режиссёры

Владимир Гончуков

Владимир Гончуков

Режиссёр

Актёры

Алексей Ванин

Алексей Ванин

АктёрИлья Громов
Василий Меркурьев

Василий Меркурьев

АктёрФедор Иванович Бессонов
Владимир Гуляев

Владимир Гуляев

АктёрКонстантин Ковалев
Надежда Чередниченко

Надежда Чередниченко

АктрисаНастя
Клавдия Хабарова

Клавдия Хабарова

АктрисаКлава
Муза Крепкогорская

Муза Крепкогорская

АктрисаЗина
Ратмир Васютинский

Ратмир Васютинский

АктёрГриша Одинцов
Анатолий Васютинский

Анатолий Васютинский

АктёрСережа Одинцов
Анатолий Соловьев

Анатолий Соловьев

Актёрзаслуженный мастер спорта Николай Кораблёв
Николай Комиссаров

Николай Комиссаров

Актёрдед Тимофей Громов

Художники

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Художница

Композиторы

Василий Соловьев-Седой

Василий Соловьев-Седой

Композитор