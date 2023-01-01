Биография

Легенда советского киноискусства, советский и российский актер Анатолий Соловьев родился в 1922 году, 14 марта, в городе Данков Липецкой области. За свою долгую жизнь артист театра и кино сыграл более 98 ролей, каждая из которых является жемчужиной в копилке русского кино. Снялся в кино в эпизоде еще в юношеском возрасте, и его фигура была настолько колоритной, что молодого человека пригласили сняться в эпическом фильме «Суворов». Воевал в Великую Отечественную войну, награжден орденом и медалью. Сразу после демобилизации поступил в ГИТИС и с успехом закончил его. Не только прекрасные физические данные, богатырское телосложение, но и актерский талант передачи всей глубины образов сделали актера одним из символов кино в советской России. Фильмы Анатолия Соловьева, которые помнят до сих пор, – «Чемпион мира» 1954 года, «ЧП» 1958 года, роль матроса-здоровяка, «Цветок на камне» (роль Петра I), несколько персонажей сказочных и былинных богатырей. Глубокие драматические роли, которые стали доступны при развитии актерского мастерства, – в киноэпопее «Освобождение», сериале «Тени исчезают в полдень», фильме «Фронт за линией фронта». Актер участвовал и в озвучивании зарубежных блокбастеров, голос Деда Мороза как нельзя лучше подходит к характеру самого артиста. Ушел из жизни в 2000 году в возрасте 77 лет, похоронен в Москве.