Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+69 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+70 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+67 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+76 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+66 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+73 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+71 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+66 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+79 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+68 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+65 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+67 мин
Семнадцать мгновений весны
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Советский разведчик работает под прикрытием в нацистской Германии. Легендарная военная драма Татьяны Лиозновой с звездным актерским составом.
1945 год. Максим Исаев под именем Отто фон Штирлиц исполняет роль двойного агента в службе безопасности Третьего Рейха. Осталось всего несколько месяцев до окончания войны, но немцы не собираются сдаваться без борьбы. В этот критический момент Москва отправляет Максиму сложное задание — вычислить инициатора сепаратных переговоров с Соединенными Штатами и Англией среди высших эшелонов власти. Тем временем стойкому разведчику грозит опасность разоблачения. Радисты, которые передавали информацию от Штирлица в СССР, были раскрыты, и теперь Максиму предстоит найти новый способ связи с Москвой.
Сможет ли Штирлиц успешно выполнить свою миссию, узнаете в военной драме «Семнадцать мгновений весны». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала Семнадцать мгновений весны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР
ЖанрыВоенные, Исторические, Приключения, Драмы
Рейтинг
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Леонид
Броневой
- ЕГАктриса
Екатерина
Градова
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ОМАктёр
Отто
Мелис
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- МЖАктёр
Михаил
Жарковский
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ЕЛПродюсер
Ефим
Лебединский
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жариков
- АСАктёр дубляжа
Анатолий
Соловьев
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- ПКОператор
Петр
Катаев
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев