Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

Советский разведчик работает под прикрытием в нацистской Германии. Легендарная военная драма Татьяны Лиозновой с звездным актерским составом.



1945 год. Максим Исаев под именем Отто фон Штирлиц исполняет роль двойного агента в службе безопасности Третьего Рейха. Осталось всего несколько месяцев до окончания войны, но немцы не собираются сдаваться без борьбы. В этот критический момент Москва отправляет Максиму сложное задание — вычислить инициатора сепаратных переговоров с Соединенными Штатами и Англией среди высших эшелонов власти. Тем временем стойкому разведчику грозит опасность разоблачения. Радисты, которые передавали информацию от Штирлица в СССР, были раскрыты, и теперь Максиму предстоит найти новый способ связи с Москвой.



Сможет ли Штирлиц успешно выполнить свою миссию, узнаете в военной драме «Семнадцать мгновений весны». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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