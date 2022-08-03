Wink
Семнадцать мгновений весны
1-й сезон

Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн

9.71973, Семнадцать мгновений весны. Сезон 1 12 серий
Военный, Исторический12+

1-й сезон

Легендарный шпионский детектив по роману Юлиана Семенова. Конец Второй мировой войны. Советский разведчик Максим Исаев работает в Службе безопасности СС под именем Макс Отто фон Штирлиц. Ему поручена непростая задача — сорвать тайные переговоры Германии, Великобритании и США о мире, который они собираются заключить до капитуляции Рейха. Вот только деятельность Штирлица уже начала вызывать подозрения у его немецкого начальства.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

