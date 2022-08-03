Семнадцать мгновений весны. Серия 9
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Семнадцать мгновений весны
1-й сезон
9-я серия

Семнадцать мгновений весны (сериал, 1973) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.71973, Семнадцать мгновений весны. Серия 9
Военный, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Легендарный шпионский детектив по роману Юлиана Семенова. Конец Второй мировой войны. Советский разведчик Максим Исаев работает в Службе безопасности СС под именем Макс Отто фон Штирлиц. Ему поручена непростая задача — сорвать тайные переговоры Германии, Великобритании и США о мире, который они собираются заключить до капитуляции Рейха. Вот только деятельность Штирлица уже начала вызывать подозрения у его немецкого начальства.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семнадцать мгновений весны»