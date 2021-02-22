Биография

Екатерина Градова — советская актриса театра и кино. Родилась в Москве 6 октября 1946 года. За роль радистки Кэт была удостоена признания зрителей и критиков, став одной из самых узнаваемых актрис своего времени. Екатерина выросла в творческой семье: ее мать — актриса, а отец — архитектор. Творческая атмосфера дома оказала большое влияние на выбор карьеры. Девушка окончила Школу-студию МХАТ и через несколько лет поступила в Театр сатиры. Сериал «Семнадцать мгновений весны» принес Екатерине Градовой всесоюзную известность. Кроме того, актриса сыграла Нину в «Место встречи изменить нельзя» — небольшая, но запоминающаяся роль еще больше укрепила ее успех. Она воплощала на экране образы, которые запоминались сразу и оставались в памяти надолго. В ее биографии всего 11 кинолент, но они оставили значительный след в отечественном кинематографе.