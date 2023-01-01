Биография

Леонид Броневой — советский и российский актер. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Родился в Киеве 17 декабря 1928 года. Творческие способности начал проявлять в детстве, обучался нотной грамоте, играл на скрипке. В военные годы оказался в Чимкенте, был разнорабочим, чтобы прокормиться. В 1950 году выпустился из Ташкентского театрально-художественного института. Далее получил приглашение в труппу Магнитогорского драматического театра. Спустя три года перебрался в столицу и поступил на третий курс Школы-студии МХАТ. Затем вместе с женой переехал в Грозный, кроме того, успел поработать в Воронеже. С 1962 года служил в Театре на Малой Бронной, а после — в «Ленкоме». Фильмография Леонида Броневого включает в себя более 65 проектов. Свою первую роль на экране он исполнил в 1964 году в картине «Товарищ Арсений», далее последовали «Лебедев против Лебедева», «Семнадцать мгновений весны», «Таня», «Покровские ворота».