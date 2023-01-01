Возвращение резидента (сериал, 1982) смотреть онлайн
9.71982, Возвращение резидента 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
После возвращения из СССР Тульева подвергают жeсткой проверке. Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии главного управления КГБ СССР. В новом качестве ему удается установить личность убийцы своего отца. Но по иронии судьбы и несмотря на сжигающее желание отомстить, Тульев вынужден ему помогать.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыДетективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb