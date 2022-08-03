Возвращение резидента (сериал, 1982) сезон 1 смотреть онлайн

После возвращения из СССР Тульева подвергают жeсткой проверке. Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии главного управления КГБ СССР. В новом качестве ему удается установить личность убийцы своего отца. Но по иронии судьбы и несмотря на сжигающее желание отомстить, Тульев вынужден ему помогать.

