Возвращение резидента. Серия 2
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Возвращение резидента (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.71982, Возвращение резидента. Серия 2
Детективы, Триллеры12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После возвращения из СССР Тульева подвергают жeсткой проверке. Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии главного управления КГБ СССР. В новом качестве ему удается установить личность убийцы своего отца. Но по иронии судьбы и несмотря на сжигающее желание отомстить, Тульев вынужден ему помогать.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb