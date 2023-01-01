Георгий Жжёнов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 марта 1915 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 8 декабря 2005 г.
Биография
Георгий Жженов – актер кино и театра, проживший долгую и трудную жизнь. Он снялся в десятках картин, среди которых поистине культовые, был награжден почетным званием «Народный артист СССР», орденом Ленина и множеством других наград и премий. Родился в 1915 году в Петрограде, в многодетной семье. Рос без матери, с юности выступал в Ленинградском цирке, откуда ушел в 1932 году для изучения актерского мастерства. В 1938 году Жженов был арестован НКВД по доносу киноработников, пять с половиной лет отбыл в колымских лагерях. В 1949 его арестовали снова – последовали 5 лет ссылки в Норильске. С 1955 года возобновил кинокарьеру. Умер в 2005 году от рака легких, погребен на Новодевичьем кладбище. Маленькая роль Жженова в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь» (1931) была его первым появлением в кино, последней стала роль в картине «Незримый путешественник» (1998). Самые известные фильмы Жженова – «Чапаев», «Планета бурь», «Берегись автомобиля», «Горячий снег», «Экипаж». Актер посвятил работе в кино и театре (Театр Ленсовета и Театр Моссовета) больше 60 лет своей жизни. Помимо этого, он занимался общественной работой, написал книги воспоминаний о лагерном прошлом и рассказы.
Фильмография
Актёр
- 9.6
Конец операции «Резидент»1986
- 9.7
Возвращение резидента1982
- 8.8
«Посейдон» спешит на помощь1977, 60 минБесплатно
- 9.7
Судьба резидента1970
- 9.6
Ошибка резидента1968
- 8.7
Иду искать1966, 84 минБесплатно
- 9.0
О чем молчала тайга1966, 79 минБесплатно
- 8.8
Третья ракета1963, 75 минБесплатно
- 8.5
День, когда исполняется 30 лет1962, 83 минБесплатно
- 8.1
Планета бурь1961, 78 минБесплатно
- 8.7
Ночной гость1958, 54 минБесплатно