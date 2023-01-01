Георгий Жжёнов

Биография

Георгий Жженов – актер кино и театра, проживший долгую и трудную жизнь. Он снялся в десятках картин, среди которых поистине культовые, был награжден почетным званием «Народный артист СССР», орденом Ленина и множеством других наград и премий. Родился в 1915 году в Петрограде, в многодетной семье. Рос без матери, с юности выступал в Ленинградском цирке, откуда ушел в 1932 году для изучения актерского мастерства. В 1938 году Жженов был арестован НКВД по доносу киноработников, пять с половиной лет отбыл в колымских лагерях. В 1949 его арестовали снова – последовали 5 лет ссылки в Норильске. С 1955 года возобновил кинокарьеру. Умер в 2005 году от рака легких, погребен на Новодевичьем кладбище. Маленькая роль Жженова в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь» (1931) была его первым появлением в кино, последней стала роль в картине «Незримый путешественник» (1998). Самые известные фильмы Жженова – «Чапаев», «Планета бурь», «Берегись автомобиля», «Горячий снег», «Экипаж». Актер посвятил работе в кино и театре (Театр Ленсовета и Театр Моссовета) больше 60 лет своей жизни. Помимо этого, он занимался общественной работой, написал книги воспоминаний о лагерном прошлом и рассказы.