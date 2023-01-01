Иду искать (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

О судьбе ученого Андрея Гусарова, который проходит сложный путь в науке. События разворачиваются в тридцатые годы, тяжелые для него времена лишений и серьезных поражений, охватывают годы войны и завершаются в конце пятидесятых, во времена первого успешного запуска искусственного спутника З�емли...



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