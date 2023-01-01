Иду искать (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.71966, Иду искать
Драмы84 мин18+
Сюжет
О судьбе ученого Андрея Гусарова, который проходит сложный путь в науке. События разворачиваются в тридцатые годы, тяжелые для него времена лишений и серьезных поражений, охватывают годы войны и завершаются в конце пятидесятых, во времена первого успешного запуска искусственного спутника З�емли...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Лев
Дуров
- ЛИАктёр
Лев
Иванов
- Актёр
Петр
Щербаков
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- АГАктёр
Александр
Гречаный
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- ИКАктёр
Игорь
Комаров
- ВМАктёр
Владимир
Маренков
- МАСценарист
Михаил
Анчаров
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- РГКомпозитор
Ромуальдас
Гринблат