Иду искать
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Иду искать

Иду искать (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

8.71966, Иду искать
Драмы84 мин18+

Сюжет

О судьбе ученого Андрея Гусарова, который проходит сложный путь в науке. События разворачиваются в тридцатые годы, тяжелые для него времена лишений и серьезных поражений, охватывают годы войны и завершаются в конце пятидесятых, во времена первого успешного запуска искусственного спутника Земли...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb