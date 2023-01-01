О чем молчала тайга (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
9.01966, О чем молчала тайга
Приключения, Советские79 мин0+
Сюжет
Три юных друга – Оська, Яша и Алeша – отправляются на поиски медного рудника, затерянного где-то в тайге. По дороге с ними происходит много разных неприятностей – будто бы кто-то не хочет, чтобы ребята достигли цели. Все дело в коварном охотнике Аникине, который хочет присвоить богатства рудни�ка себе
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Курочкин
- СНАктёр
Сергей
Наплавков
- ЮБАктёр
Юрий
Бобков
- МААктёр
Мурат
Ахмадиев
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- АИАктёр
Анатолий
Игнатьев
- ККАктриса
Клавдия
Козлёнкова
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- ЛКАктриса
Лидия
Королёва
- Актёр
Аркадий
Трусов
- МХАктриса
Марина
Хатунцева
- ИПСценарист
Игнатий
Пономарев
- ЮМОператор
Юрий
Малиновский
- АМОператор
Андрей
Масленников
- ВПКомпозитор
Валерий
Петров