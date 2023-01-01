О чем молчала тайга
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О чем молчала тайга

О чем молчала тайга (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

9.01966, О чем молчала тайга
Приключения, Советские79 мин0+

Сюжет

Три юных друга – Оська, Яша и Алeша – отправляются на поиски медного рудника, затерянного где-то в тайге. По дороге с ними происходит много разных неприятностей – будто бы кто-то не хочет, чтобы ребята достигли цели. Все дело в коварном охотнике Аникине, который хочет присвоить богатства рудника себе

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Приключения

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb