Горячий снег (фильм, 1972) смотреть онлайн

Горячий снег

9.71972, Горячий снег
Драма, Военный98 мин12+
О фильме

Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Танковой армаде фашистских войск, спешащей на выручку окружённой группировке фельдмаршала Паулюса, противостоит армия генерала Бессонова. Основной удар приняла на себя артиллерийская батарея комбата Дроздовского, состоящая из недавних выпускников военных училищ, ещё не обстрелянных в боях. После жестокого сражения от батареи осталось одно орудие и несколько полуживых бойцов. Но враг не прошёл.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

