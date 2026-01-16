Горячий снег (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.71972, Горячий снег
Драма, Военный98 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Танковой армаде фашистских войск, спешащей на выручку окружённой группировке фельдмаршала Паулюса, противостоит армия генерала Бессонова. Основной удар приняла на себя артиллерийская батарея комбата Дроздовского, состоящая из недавних выпускников военных училищ, ещё не обстрелянных в боях. После жестокого сражения от батареи осталось одно орудие и несколько полуживых бойцов. Но враг не прошёл.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГЕРежиссёр
Гавриил
Егиазаров
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- ТСАктриса
Тамара
Седельникова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- АБАктёр
Ара
Бабаджанян
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- АПАктёр
Алексей
Панькин
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ГЕСценарист
Гавриил
Егиазаров
- АФПродюсер
Адольф
Фрадис
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке