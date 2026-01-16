Горячий снег (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Танковой армаде фашистских войск, спешащей на выручку окружённой группировке фельдмаршала Паулюса, противостоит армия генерала Бессонова. Основной удар приняла на себя артиллерийская батарея комбата Дроздовского, состоящая из недавних выпускников военных училищ, ещё не обстрелянных в боях. После жестокого сражения от батареи осталось одно орудие и несколько полуживых бойцов. Но враг не прошёл.

