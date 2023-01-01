Биография

Анатолий Кузнецов – актер отечественного кино, прославившийся на всю страну благодаря образу Сухова в кинофильме «Белое солнце пустыни». Лауреат Госпремии, народный артист РСФСР. Детство Анатолия пришлось на военное время – он родился 31 декабря1930 года, а не стало актера 7 марта 2014 года. Анатолий закончил музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, он посещал факультет вокала. После этого поступил сразу в несколько театральных вузов, но выбрал Школу-студию МХАТ. Еще студентом Анатолий вступил в брак с Александрой Ляпидевской, дочерью полярного летчика, Героя Советского Союза А. В. Ляпидевского. В 1974 году, когда обоим супругам было за 40, у них появилась дочка Ирина. Первая и сразу же главная роль Анатолия Кузнецова была в киноленте «Опасные тропы» – тогда он еще был студентом. Затем последовали такие же успешные роли: лейтенант в комедии «За витриной универмага», неопытный механизатор в киноленте «Гость с Кубани», молодой муж в ленте «К Черному морю», шахтер в драматическом фильме «Случай на шахте № 8». Актер мастерски сыграл очень многих персонажей, но большинство зрителей запомнили Анатолия Кузнецова по фильму «Белое солнце пустыни», где ему досталась роль красногвардейца Сухова. Товарищ Федор Сухов стал культовым героем, а артист за талантливое исполнение получил всесоюзную славу и Государственную премию РФ. Этот фильм демонстрировали в 80 странах, а в СССР в первый год показа его посмотрели 34 500 000 зрителей.