Хомут для Маркиза (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Фильм рассказывает о мальчике, который с малых лет предоставлен самому себе. Мать не может уделить сыну достаточно внимания, а отец, в прошлом хороший наездник, спился и потерял работу. Единственная радость в жизни Родьки - конь Маркиз, за которым он ухаживает как настоящий конюх.

