Хомут для Маркиза (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.81978, Хомут для Маркиза
Драма, Семейный71 мин0+
О фильме
Фильм рассказывает о мальчике, который с малых лет предоставлен самому себе. Мать не может уделить сыну достаточно внимания, а отец, в прошлом хороший наездник, спился и потерял работу. Единственная радость в жизни Родьки - конь Маркиз, за которым он ухаживает как настоящий конюх.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- ДЗАктёр
Дмитрий
Замулин
- ПСАктёр
Павел
Степанов
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ЮМАктёр
Юрий
Мажуга
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Актриса
Ольга
Остроумова
- НАСценарист
Николай
Атаров
- СРПродюсер
Станислав
Рожков
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель