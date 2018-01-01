Wink
Хомут для Маркиза
Актёры и съёмочная группа фильма «Хомут для Маркиза»

Режиссёры

Илья Фрэз

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Замулин

АктёрРодька Костыря
Павел Степанов

Актёр
Анатолий Кузнецов

АктёрИгнат Костыря
Владимир Седов

Актёр
Юрий Мажуга

АктёрПотейкин
Вера Петрова

Актрисапродавщица Дуся
Борис Гитин

АктёрПриходько
Вера Алтайская

Актриса
Валентина Ананьина

АктрисаЕлизавета Петровна
Ольга Остроумова

АктрисаАнна Ивановна

Сценаристы

Николай Атаров

Сценарист

Продюсеры

Станислав Рожков

Продюсер

Монтажёры

Лидия Родионова

Монтажёр

Композиторы

Ян Френкель

Композитор