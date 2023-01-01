Биография

Ольга Остроумова – актриса кино и Театра Моссовета. Родилась в 1947 г. в Бугуруслане в семье школьного учителя физики. Дедушка Ольги был священником, поэтому девушка выросла в религиозной и высокоморальной семье. Школу закончила в Куйбышеве. Потом решила уехать в Москву. После провального предварительного тура в ГИТИС, собравшись с силами, все-таки поступила в вуз мечты. Дебютная роль Ольги Остроумовой в кино – Рита в фильме «Доживем до понедельника». Была замужем трижды. На съемках у Эльдара Рязанова завязался роман с Валентином Гафтом, за которым замужем и сегодня. Познакомились артисты на одном из творческих вечеров в кафе, где Гафт учтиво предложил женщине свой пиджак. Мать двоих детей (от предыдущих браков). Карьера Остроумовой начиналась в МТЮЗе. На протяжении почти 40 лет выходит на сцену Театра Моссовета. Впервые на экранах появилась в 20-летнем возрасте. Количество ролей в фильмах Ольги Остроумовой сегодня – более 60. Культовой для нее стал образ героини Жени Комельковой в «А зори здесь тихие». Актрисе присвоено звание народной артистки РФ. Обладательница госнаград.