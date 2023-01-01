А зори здесь тихие (сериал, 1972) смотреть онлайн

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«А зори здесь тихие» — советская военная кинолента Станислава Ростоцкого, основанная на одноименной книге Бориса Васильева.



Работа рассказывает о молодых женщинах, оказавшихся на фронте во время Великой Отечественной войны в качестве добровольцев. Они мечтали о простом женском счастье, но пришли на фронт защищать Родину. В центре повествования — 5 девушек под командованием старшины Федота Васкова, который пытается защитить их в неравной схватке с противником, но девушки по очереди погибают...



«А зори здесь тихие» — фильм 1972, является одним из самых известных фильмов на военную тему в советской кинематографии. Кинолента затрагивает темы мужества, дружбы, любви и жертвенности в бесчеловечных условиях войны. Приглашаем смотреть бесплатно «А зори здесь тихие» на Wink.



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