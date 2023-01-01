А зори здесь тихие (сериал, 1972) смотреть онлайн
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«А зори здесь тихие» — советская военная кинолента Станислава Ростоцкого, основанная на одноименной книге Бориса Васильева.
Работа рассказывает о молодых женщинах, оказавшихся на фронте во время Великой Отечественной войны в качестве добровольцев. Они мечтали о простом женском счастье, но пришли на фронт защищать Родину. В центре повествования — 5 девушек под командованием старшины Федота Васкова, который пытается защитить их в неравной схватке с противником, но девушки по очереди погибают...
«А зори здесь тихие» — фильм 1972, является одним из самых известных фильмов на военную тему в советской кинематографии. Кинолента затрагивает темы мужества, дружбы, любви и жертвенности в бесчеловечных условиях войны. Приглашаем смотреть бесплатно «А зори здесь тихие» на Wink.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актриса
Елена
Драпеко
- ЕМАктриса
Екатерина
Маркова
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ИДАктриса
Ирина
Долганова
- Актёр
Андрей
Мартынов
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГРПродюсер
Григорий
Рималис
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов