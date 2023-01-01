Сюжет

«А зори здесь тихие» — это советский телевизионный сериал из двух серий по роману Бориса Васильева. Сериал был снят в 1972 году режиссером Станиславом Ростоцким.



Сюжет разворачивается во время Великой Отечественной войны и рассказывает о группе девушек-зенитчиц, которые под руководством старшины Васкова защищают стратегически важный железнодорожный узел от немецких диверсантов. История наполнена драматизмом, героизмом и трагичностью и рассказывает о том, как молодые женщины проявляли мужество и самоотверженность в условиях войны.



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