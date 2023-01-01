А зори здесь тихие (сериал, 1972) сезон 1 смотрет�ь онлайн
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Сюжет
«А зори здесь тихие» — это советский телевизионный сериал из двух серий по роману Бориса Васильева. Сериал был снят в 1972 году режиссером Станиславом Ростоцким.
Сюжет разворачивается во время Великой Отечественной войны и рассказывает о группе девушек-зенитчиц, которые под руководством старшины Васкова защищают стратегически важный железнодорожный узел от немецких диверсантов. История наполнена драматизмом, героизмом и трагичностью и рассказывает о том, как молодые женщины проявляли мужество и самоотверженность в условиях войны.
Сериал получил широкое признание и стал одним из классических произведений советского кинематографа. 2 серии «А зори здесь тихие» бесплатно вы можете посмотреть на Wink!
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актриса
Елена
Драпеко
- ЕМАктриса
Екатерина
Маркова
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ИДАктриса
Ирина
Долганова
- Актёр
Андрей
Мартынов
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГРПродюсер
Григорий
Рималис
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов