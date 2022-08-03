А зори здесь тихие. Серия 1
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А зори здесь тихие
1-й сезон
1-я серия

А зори здесь тихие (сериал, 1972) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.71972, А зори здесь тихие. Серия 1
Драма, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знаменитая военная драма об отряде зенитчиц под руководством старшины Федота Васкова, перед которыми стоит важнейшая задача — перехватить немецких разведчиков в тылу советских войск. Схватка предстоит неравная: пять девушек и один солдат против 16-ти диверсантов противника.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «А зори здесь тихие»