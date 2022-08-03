Знаменитая военная драма об отряде зенитчиц под руководством старшины Федота Васкова, перед которыми стоит важнейшая задача — перехватить немецких разведчиков в тылу советских войск. Схватка предстоит неравная: пять девушек и один солдат против 16-ти диверсантов противника.

