А зори здесь тихие (сериал, 1972) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.71972, А зори здесь тихие. Серия 2
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
О сериале
Знаменитая военная драма об отряде зенитчиц под руководством старшины Федота Васкова, перед которыми стоит важнейшая задача — перехватить немецких разведчиков в тылу советских войск. Схватка предстоит неравная: пять девушек и один солдат против 16-ти диверсантов противника.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актриса
Елена
Драпеко
- ЕМАктриса
Екатерина
Маркова
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ИДАктриса
Ирина
Долганова
- Актёр
Андрей
Мартынов
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГРПродюсер
Григорий
Рималис
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов