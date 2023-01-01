Доживем до понедельника (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экзистенциальная драма Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым в роли школьного учителя, переживающего личностный кризис. Историк Илья Семенович Мельников разочарован в профессии и все чаще срывается на коллегах. Его недавняя выпускница Наталья Сергеевна Горелова, напротив, полна энтузиазма начать преподавать в родной школе. Однако первый же урок в 9-м «Б» дает молодой учительнице английского понять, что выбранная профессия сопряжена с ежедневными драмами. Тем временем у школьников разгораются свои страсти – тонкий и чувствительный Генка Шестопал страдает от безответной любви к первой красавице класса. Какие уроки вынесут ученики и учителя из общения друг с другом, можно узнать, если смотреть фильм «Доживем до понедельника» (1968) онлайн в видеосервисе Wink.



Доживем до понедельника смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.