Доживем до понедельника (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экзистенциальная драма Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым в роли школьного учителя, переживающего личностный кризис. Историк Илья Семенович Мельников разочарован в профессии и все чаще срывается на коллегах. Его недавняя выпускница Наталья Сергеевна Горелова, напротив, полна энтузиазма начать преподавать в родной школе. Однако первый же урок в 9-м «Б» дает молодой учительнице английского понять, что выбранная профессия сопряжена с ежедневными драмами. Тем временем у школьников разгораются свои страсти – тонкий и чувствительный Генка Шестопал страдает от безответной любви к первой красавице класса. Какие уроки вынесут ученики и учителя из общения друг с другом, можно узнать, если смотреть фильм «Доживем до понедельника» (1968) онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ИПАктриса
Ирина
Печерникова
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- НМАктёр
Надир
Малишевский
- ДЩАктёр
Дальвин
Щербаков
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- ЛААктриса
Людмила
Архарова
- ВЗАктёр
Валерий
Зубарев
- Актриса
Ольга
Остроумова
- ГПСценарист
Георгий
Полонский
- ГРПродюсер
Григорий
Рималис
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов