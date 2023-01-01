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Фильмы
Доживем до понедельника
Актёры и съёмочная группа фильма «Доживем до понедельника»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доживем до понедельника»

Режиссёры

Станислав Ростоцкий

Станислав Ростоцкий

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

АктёрИлья Семенович
Ирина Печерникова

Ирина Печерникова

АктрисаНаталья Сергеевна Горелова
Нина Меньшикова

Нина Меньшикова

АктрисаСветлана Михайловна
Михаил Зимин

Михаил Зимин

АктёрНиколай Борисович
Надир Малишевский

Надир Малишевский

Актёручастник телепередачи
Дальвин Щербаков

Дальвин Щербаков

АктёрБоря Рудницкий
Ольга Жизнева

Ольга Жизнева

Актрисамать Мельникова
Людмила Архарова

Людмила Архарова

АктрисаНадя Огарышева
Валерий Зубарев

Валерий Зубарев

АктёрГенка Шестопал
Ольга Остроумова

Ольга Остроумова

АктрисаРита Черкасова

Сценаристы

Георгий Полонский

Георгий Полонский

Сценарист

Продюсеры

Григорий Рималис

Григорий Рималис

Продюсер

Художники

Эльза Рапопорт

Эльза Рапопорт

Художница

Монтажёры

Валентина Миронова

Валентина Миронова

Монтажёр

Операторы

Вячеслав Шумский

Вячеслав Шумский

Оператор

Композиторы

Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов

Композитор