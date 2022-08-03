Держись за облака
Wink
Фильмы
Держись за облака

Держись за облака (фильм, 1971) смотреть онлайн

6.81971, Derzhis za oblaka
Мелодрама, Приключения146 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию...

Страна
СССР, Венгрия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Держись за облака»