Держись за облака (фильм, 1971) смотреть онлайн
6.81971, Derzhis za oblaka
Мелодрама, Приключения146 мин18+
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О фильме
В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию...
СтранаСССР, Венгрия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время146 мин / 02:26
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Петер
Сас
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- ИДАктёр
Иван
Дарваш
- ГЦАктёр
Гунар
Цилинский
- Актриса
Светлана
Светличная
- ЛМАктёр
Ласло
Меншарош
- ИБАктёр
Иштван
Буйтор
- Актёр
Михаил
Кононов
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- ЛДАктёр
Ласло
Дожа
- Актриса
Галина
Польских
- ИМАктриса
Илона
Медвецки
- ПССценарист
Петер
Сас
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВААктёр дубляжа
Виктор
Авдюшко
- РПАктёр дубляжа
Ростислав
Плятт
- ВЗХудожник
Вячеслав
Зайцев
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- СФКомпозитор
Саболч
Феньеш