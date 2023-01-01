WinkБорис Григорьев
Борис Григорьев
- Карьера
- Режиссёр, Актёр
- Дата рождения
- 26 октября 1935 г. (76 лет)
- Дата смерти
- 8 августа 2012 г.
Фильмография
Режиссёр
- 9.2
Наградить посмертно1986, 83 минБесплатно
- 9.4
Приступить к ликвидации1983
- 9.4
Огарева, 61981, 83 минБесплатно
- 9.5
Петровка, 381980, 83 минБесплатно
- 8.7
Кузнечик1978, 83 минБесплатно
- 9.1
Так начиналась легенда1976, 61 минБесплатно
- 8.5
Георгий Седов1975, 76 минБесплатно
- 8.3
Мраморный дом1972, 77 минБесплатно
- 6.6
Держись за облака1971, 146 минБесплатно
- 8.8
Пароль не нужен1967