Мраморный дом (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Мраморный дом (фильм, 1972)

8.31972, Мраморный дом
Приключения77 мин0+

О фильме

Весна 1945 года. Великая Отечественная война почти закончилась. Школьник Петя Колчанов, в свое время эвакуированный из Ленинграда, вместе с лучшим другом Ильгизом мечтает о приключениях. В поисках клада они натыкаются на тайник с лекарствами, спрятанный в одном из домов. Теперь их жизнь оказалась в настоящей опасности.

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb