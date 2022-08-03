Мраморный дом (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Весна 1945 года. Великая Отечественная война почти закончилась. Школьник Петя Колчанов, в свое время эвакуированный из Ленинграда, вместе с лучшим другом Ильгизом мечтает о приключениях. В поисках клада они натыкаются на тайник с лекарствами, спрятанный в одном из домов. Теперь их жизнь оказалась в настоящей опасности.

