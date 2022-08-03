Мраморный дом (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
Весна 1945 года. Великая Отечественная война почти закончилась. Школьник Петя Колчанов, в свое время эвакуированный из Ленинграда, вместе с лучшим другом Ильгизом мечтает о приключениях. В поисках клада они натыкаются на тайник с лекарствами, спрятанный в одном из домов. Теперь их жизнь оказалась в настоящей опасности.
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- СХАктёр
Сергей
Хорев
- РМАктёр
Рифат
Мусин
- ЕТАктриса
Елена
Томосянц
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Николай
Рыбников
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ЦМАктриса
Цецилия
Мансурова
- ВАСценарист
Василий
Аксенов
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев