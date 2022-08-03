Мой папа — капитан (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Вася Готовцев всегда представлял работу своего отца, капитана грузового корабля «Игарка» Ивана Макаровича, как захватывающее приключение. И вот однажды ему удается напроситься в плавание — на последний в году рейс по Енисею. Рабочие будни, правда, оказываются не такими интересными, как ожидает Вася. Он настолько разочаровывается, что сбегает на берег. Пока команда ищет мальчика, уровень воды в реке падает, и дойти до таежного посeлка, пункта назначения корабля, становится все сложнее.

