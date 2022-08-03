Мой папа — капитан (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.71970, Мой папа — капитан
Приключения, Семейный70 мин6+
О фильме
Вася Готовцев всегда представлял работу своего отца, капитана грузового корабля «Игарка» Ивана Макаровича, как захватывающее приключение. И вот однажды ему удается напроситься в плавание — на последний в году рейс по Енисею. Рабочие будни, правда, оказываются не такими интересными, как ожидает Вася. Он настолько разочаровывается, что сбегает на берег. Пока команда ищет мальчика, уровень воды в реке падает, и дойти до таежного посeлка, пункта назначения корабля, становится все сложнее.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ВБАктёр
Василий
Бычков
- ЮБАктёр
Юльен
Балмусов
- ППАктёр
Павел
Первушин
- БГАктёр
Борис
Григорьев
- ГЧАктриса
Галина
Чигинская
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ИКАктёр
Иван
Косых
- Актёр
Владимир
Носик
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов