Мой папа — капитан (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Вася Готовцев всегда представлял работу своего отца, капитана грузового корабля «Игарка» Ивана Макаровича, как захватывающее приключение. И вот однажды ему удается напроситься в плавание — на последний в году рейс по Енисею. Рабочие будни, правда, оказываются не такими интересными, как ожидает Вася. Он настолько разочаровывается, что сбегает на берег. Пока команда ищет мальчика, уровень воды в реке падает, и дойти до таежного посeлка, пункта назначения корабля, становится все сложнее.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb