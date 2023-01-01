Биография

Галина Евгеньевна Чигинская – российская актриса, актриса дубляжа. День рождения: 6 января 1942 г. В 1996 г. удостоена почетного звания Заслуженной артистки РФ. Всю свою долгую творческую карьеру актриса Галина Чигинская провела на киностудии «Ленфильм», где являлась штатным сотрудником отдела дублирования более 50 лет. На ее счету дублирование более трех сотен картин, мультфильмов, сериалов. Первым фильмом Галины Чигинской стал биографический очерк об Анри Тулуз-Лотреке «Мулен Руж» (1952 г.) Джона Хьюстона, получивший «Оскара» сразу в двух номинациях. В те годы не каждый кинофильм из зарубежного проката поступал на дублирование на «Ленфильм», тем интереснее в результате была работа над прошедшими строгий цензурный отбор кандидатами. Число ролей Галины Чигинской в кино совсем не велико – немногим больше 20. Увидеть ее на экране можно в приключенческой картине «Там, где цветут эдельвейсы» (1965 г.), где она сыграла ключевого персонажа. В комедийном сериале «Вовочка» (2000-2004 гг.) у актрисы роль учительницы главного героя – Марьи Ивановны. В мультсериале телеканала «СТС» «Царевны» голосом Галины Чигинской разговаривает «волшебная кладовая».