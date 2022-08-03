Ариэтти из страны лилипутов (фильм, 2010) смотреть онлайн

Добывайки – почти исчезнувший маленький народец, спрятанный от человеческих глаз. 14-летняя Ариэтти живет с родителями и помогает им, понемногу «одалживая» еду у старушки, под домом которой они обитают. Однажды туда приезжает Сe, мальчик с больным сердцем, готовящийся к скорой операции. Однажды он замечает Ариэтти и, сам того не подозревая, запускает цепочку событий, которая вынудит семью добываек искать себе новый дом.

