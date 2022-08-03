Ариэтти из страны лилипутов (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, Kari-gurashi no Arietti
Аниме, Фэнтези90 мин0+
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О фильме
Добывайки – почти исчезнувший маленький народец, спрятанный от человеческих глаз. 14-летняя Ариэтти живет с родителями и помогает им, понемногу «одалживая» еду у старушки, под домом которой они обитают. Однажды туда приезжает Сe, мальчик с больным сердцем, готовящийся к скорой операции. Однажды он замечает Ариэтти и, сам того не подозревая, запускает цепочку событий, которая вынудит семью добываек искать себе новый дом.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ХЁРежиссёр
Хиромаса
Ёнэбаяси
- МСАктриса
Мираи
Сида
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ТФАктёр
Тацуя
Фудзивара
- СОАктриса
Синобу
Отакэ
- КТАктриса
Кэйко
Такэсита
- ККАктриса
Кирин
Кики
- ТМАктёр
Томокадзу
Миура
- СХАктёр
Синъити
Хатори
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- МНСценарист
Мэри
Нортон
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- Продюсер
Хаяо
Миядзаки
- МКАктриса дубляжа
Марина
Кузнецова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- НЁХудожник
Нобору
Ёсида
- АООператор
Ацуси
Окуи
- СККомпозитор
Сесиль
Корбель