Ариэтти из страны лилипутов
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Детям
Ариэтти из страны лилипутов

Ариэтти из страны лилипутов (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, Kari-gurashi no Arietti
Аниме, Фэнтези90 мин0+

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О фильме

Добывайки – почти исчезнувший маленький народец, спрятанный от человеческих глаз. 14-летняя Ариэтти живет с родителями и помогает им, понемногу «одалживая» еду у старушки, под домом которой они обитают. Однажды туда приезжает Сe, мальчик с больным сердцем, готовящийся к скорой операции. Однажды он замечает Ариэтти и, сам того не подозревая, запускает цепочку событий, которая вынудит семью добываек искать себе новый дом.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ариэтти из страны лилипутов»