Жанна д'Арк (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Масштабная историческая драма от режиссера Люка Бессона с Милой Йовович, Дастином Хоффманом и Венсаном Касселем. Это и рассказ о легендарной девушке-воительнице, и история о вере, сомнениях и внутренней борьбе. Фи�льм «Жанна д’Арк» доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Действие разворачивается во времена Столетней войны. Франция на грани гибели, но неожиданное спасение приходит в лице 19-летней Жанны из маленькой деревушки Домреми. Девушке является ведение, поэтому она решает отправиться к дофину Карлу и получает армию. Жанна ведет войска, снимает осаду Орлеана и помогает короновать Карла VII. Но политические игры оказываются сильнее человеческой благодарности. Жанна попадает в плен и сталкивается с тяжелым выбором: сохранить веру или свою жизнь.



Этот фильм про Жанну д’Арк — не просто урок истории, а яркое напоминание, что за великими свершениями всегда стоят непростые решения. Смотрите красивую историческую драму на Wink.



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