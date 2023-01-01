Жанна д'Арк (фильм, 1999) смотреть онлайн
Сюжет
Масштабная историческая драма от режиссера Люка Бессона с Милой Йовович, Дастином Хоффманом и Венсаном Касселем. Это и рассказ о легендарной девушке-воительнице, и история о вере, сомнениях и внутренней борьбе. Фи�льм «Жанна д’Арк» доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Действие разворачивается во времена Столетней войны. Франция на грани гибели, но неожиданное спасение приходит в лице 19-летней Жанны из маленькой деревушки Домреми. Девушке является ведение, поэтому она решает отправиться к дофину Карлу и получает армию. Жанна ведет войска, снимает осаду Орлеана и помогает короновать Карла VII. Но политические игры оказываются сильнее человеческой благодарности. Жанна попадает в плен и сталкивается с тяжелым выбором: сохранить веру или свою жизнь.
Этот фильм про Жанну д’Арк — не просто урок истории, а яркое напоминание, что за великими свершениями всегда стоят непростые решения. Смотрите красивую историческую драму на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Фэй
Данауэй
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Чеки
Карио
- РРАктёр
Ричард
Райдингс
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ТУАктёр
Тимоти
Уэст
- ЭБСценарист
Эндрю
Биркин
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- Продюсер
Люк
Бессон
- МДПродюсер
Марк
Дженни
- ОМПродюсер
Ольдрых
Мах
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- КЛХудожница
Катр�ин
Летерье
- РМХудожник
Рональд
Минти
- АПХудожник
Ален
Питрель
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра