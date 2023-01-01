Биография

Чеки Карио — актер и музыкант. Обладатель премии Жана Габена, полученной в 1986 году. Родился в Стамбуле 4 октября 1953 года. Чеки появился на свет в Турции, а вырос и получил образование в Париже. В столице Франции он постигал тонкости драмы на подмостках театра «Сирано», играя в пьесах классиков. Затем работал в Страсбурге, исполняя роли главных и второстепенных персонажей. Актер свободно разговаривает на нескольких европейских языках‚ сочиняет песни и выпустил два музыкальных альбома. Кинокарьера Чеки Карио начиналась с французского кинематографа, где ему поручали характерные роли. Ему довелось играть в произведениях режиссера Люка Бессона, работать на киностудиях в Германии, Италии и в Голливуде. Зрителям понравились мужественные и брутальные персонажи Карио в фильмах «Доберман», «Патриот», «Поцелуй дракона». Позже поклонники высоко отметили работы в сериалах «Арабские приключения» и «Пропавший без вести». В 2024 году на экраны вышли триллер The Sword of Thyrus, боевик «Наемный убийца» и драма Mémoire vive с Чеки Карио в главных ролях. Всего в биографии актера съемки в 149 фильмах.