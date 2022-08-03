Белль и Себастьян (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация книги о мальчике, который приручил одичавшего белого пса. Звезда «Тьмы» Андреас Пичман в семейной драме от режиссера-путешественника Николя Ванье, известного по лентам «Расправь крылья» и «Как прогулять школу с пользой».
Себастьяну 6 лет, он сирота и живет вместе с приемным дедом в маленьком поселке у подножия Альп, на границе со Швейцарией. В неспокойное время Второй мировой войны жители деревни сталкиваются с локальной проблемой — в горах появилась зверюга, которая портит местный скот. Пастухи начинают охоту, чтобы избавиться от вредителя, но первым его находит маленький Себастьян — случайное знакомство сироты с огромной белой собакой вскоре перерастает в дружбу. Тем временем в деревушку периодически наведываются немцы в поисках того, кто переправляет еврейских беженцев через горы.
Сможет ли мальчик защитить пушистого друга в такое непростое время? Узнаете, если будете смотреть фильм «Белль и Себастьян» — часть первая уже сейчас доступна в хорошем качестве на нашем видеосервисе!
СтранаФранция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- НВРежиссёр
Николя
Ванье
- ФБАктёр
Феликс
Боссюэ
- Актёр
Чеки
Карио
- МШАктриса
Марго
Шателье
- ДСАктёр
Дмитрий
Сторож
- УКАктёр
Урбен
Канселье
- АПАктёр
Андреас
Пичман
- МЭАктёр
Мехди
Эль Глауи
- ППАктриса
Палома
Пальма
- КААктриса
Карин
Адровер
- ЛВАктёр
Лоик
Варро
- НВСценарист
Николя
Ванье
- СОСценарист
Сесиль
Обри
- ФБПродюсер
Фредерик
Брийон
- ЖЛПродюсер
Жиль
Легран
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ААКомпозитор
Арман
Амар