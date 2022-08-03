Белль и Себастьян (фильм, 2013) смотреть онлайн

Экранизация книги о мальчике, который приручил одичавшего белого пса. Звезда «Тьмы» Андреас Пичман в семейной драме от режиссера-путешественника Николя Ванье, известного по лентам «Расправь крылья» и «Как прогулять школу с пользой».



Себастьяну 6 лет, он сирота и живет вместе с приемным дедом в маленьком поселке у подножия Альп, на границе со Швейцарией. В неспокойное время Второй мировой войны жители деревни сталкиваются с локальной проблемой — в горах появилась зверюга, которая портит местный скот. Пастухи начинают охоту, чтобы избавиться от вредителя, но первым его находит маленький Себастьян — случайное знакомство сироты с огромной белой собакой вскоре перерастает в дружбу. Тем временем в деревушку периодически наведываются немцы в поисках того, кто переправляет еврейских беженцев через горы.



Сможет ли мальчик защитить пушистого друга в такое непростое время?


