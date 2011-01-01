Отряд особого назначения (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Forces spéciales
Боевики, Военные104 мин18+
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Сюжет
Молодая французская журналистка похищена в Афганистане талибами. Правительство Франции отказывается выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю. Возвращение домой становится крестным путем и для гражданской журналистки, и для бывалых вояк-спецназовцев.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СРРежиссёр
Стефан
Рибожад
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- Актёр
Дени
Меноше
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- АААктёр
Ален
Аливон
- Актёр
Мехди
Неббу
- РДАктёр
Раз
Деган
- Актёр
Чеки
Карио
- СРСценарист
Стефан
Рибожад
- МКСценарист
Майкл
Купер
- БППродюсер
Бенуа
Понсайе
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- СРМонтажёр
Стефан
Рибожад