Отряд особого назначения
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Отряд особого назначения

Отряд особого назначения (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Forces spéciales
Боевики, Военные104 мин18+

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Сюжет

Молодая французская журналистка похищена в Афганистане талибами. Правительство Франции отказывается выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю. Возвращение домой становится крестным путем и для гражданской журналистки, и для бывалых вояк-спецназовцев.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд особого назначения»

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