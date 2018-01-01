Биография

Андрей Фединчик — украинский актер театра, кино, телевидения и дубляжа. Родился в Улан-Баторе 25 февраля 1985 года. Андрей вырос в Житомире. Юноша усердно занимался спортом, играл на гитаре, участвовал в КВН, ходил в театральную студию и гастролировал месте с коллективом. Профессиональное актерское образование Фединчик получил в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого. С театральной сцены артист подарил зрителю роли в таких спектаклях, как «Тарас Бульба», «Феодал» и другие. Впервые на экране Андрей Фединчик появился в 2007 году в мелодраматическом сериале «Сердцу не прикажешь». В 2009 году актер сыграл в военном сериале «1941» и исполнил главную роль в детективе «Завтра начинается вчера». Фединчик известен зрителю и по ролям в проектах «Клан ювелиров», «Зоя», «Авантюра на двоих». Также артист озвучил ленты «Дрек и Джош», «Виктория победительница», «Супер Майк».