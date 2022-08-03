Шпион, выйди вон!
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Шпион, выйди вон!

Шпион, выйди вон! (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Tinker Tailor Soldier Spy
Триллер, Детектив122 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

На самом верху английской разведки «MI6» завелся крот, сливающий сверхсекретные данные КГБ. Вычислить предателя поручают блестящему специалисту Джорджу Смайли…

Страна
США, Великобритания, Германия, Франция
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион, выйди вон!»