Шпион, выйди вон! (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, Tinker Tailor Soldier Spy
Триллер, Детектив122 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ТАРежиссёр
Томас
Альфредсон
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- БОСценарист
Бриджет
О’Коннор
- ПССценарист
Питер
Строан
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- Продюсер
Тим
Беван
- ВБПродюсер
Вольфганг
Браун
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ТЛХудожница
Татьяна
Ланд
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас