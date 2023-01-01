Биография

Джон Хёрт — британский актер театра и кино. Лауреат премий BAFTA и «Золотой глобус», дважды номинирован на премию «Оскар». Родился в Честере, Англия, 22 января 1940 года. Отец Джона был англиканским священником и служил в Честере, а мать работала инженером и играла в любительском театре. В детстве Хёрт увлекался живописью и мечтал стать художником. Однако, окончив школу, поступил в Королевскую академию драматического искусства (RADA). После окончания академии начал выступать на театральной сцене, а затем пришел в кинематограф. Фильмография Джона Хёрта включает более 140 работ в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких знаковых картинах, как «Чужой», «Человек-слон», «1984», «Полночный экспресс», «Гарри Поттер», «Остаток дня», «Храбрец» и «Только любившие выживают». Кроме того, он исполнил роль Воина-Врача в сериале «Доктор Кто».