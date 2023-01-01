Джон Хёрт
John Hurt
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 22 января 1940 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 25 января 2017 г.
Биография
Джон Хёрт — британский актер театра и кино. Лауреат премий BAFTA и «Золотой глобус», дважды номинирован на премию «Оскар». Родился в Честере, Англия, 22 января 1940 года. Отец Джона был англиканским священником и служил в Честере, а мать работала инженером и играла в любительском театре. В детстве Хёрт увлекался живописью и мечтал стать художником. Однако, окончив школу, поступил в Королевскую академию драматического искусства (RADA). После окончания академии начал выступать на театральной сцене, а затем пришел в кинематограф. Фильмография Джона Хёрта включает более 140 работ в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких знаковых картинах, как «Чужой», «Человек-слон», «1984», «Полночный экспресс», «Гарри Поттер», «Остаток дня», «Храбрец» и «Только любившие выживают». Кроме того, он исполнил роль Воина-Врача в сериале «Доктор Кто».
Фильмография
Актёр
- 5.1
Надя — временное имя2016, 115 минБесплатно
- 7.6
Выживут только любовники2013, 118 мин
- 8.0
Сквозь снег2013, 120 минБесплатно
- 9.1
Война богов: Бессмертные2011, 105 минБесплатно
- 8.2
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 6.4
44 дюйма2009, 90 минБесплатно
- 8.8
Выбор капитана Корелли2001, 123 мин
- 7.8
Все маленькие животные1998, 107 минБесплатно
- 8.7
Мертвец1995, 116 минБесплатно