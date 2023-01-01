Мертвец (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи».
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актёр
Джонни
Депп
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ЮБАктёр
Юджин
Бирд
- Актёр
Джон
Хёрт
- РМАктёр
Роберт
Митчем
- Актёр
Игги
Поп
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Сценарист
Джим
Джармуш
- БЗХудожник
Боб
Зимбицки
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ДЛХудожница
Дэйна
Ли
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- РМОператор
Робби
Мюллер
- НЯКомпозитор
Нил
Янг