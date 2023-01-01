Мертвец
Wink
Фильмы
Мертвец
8.71995, Dead Man
Драмы116 мин18+

Мертвец (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи».

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Информация

Страна
Германия, США, Япония
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb